Alessia Marcuzzi con la schiena nuda: il trend no-bra la conquista

Alessia Marcuzzi con la schiena nuda: il look per una serata romana conquista le fan.

Pur non trovandosi in una località di mare, Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un look davvero delizioso. Per una serata romana, la conduttrice si è mostrata sui social con la schiena nuda, sposando il trend no-bra.

Alessia Marcuzzi con la schiena nuda

Dopo aver trascorso qualche giorno a Londra per la laurea del figlio Tommaso, Alessia Marcuzzi è tornata nella sua Roma. La conduttrice, pur non trovandosi in una località di mare, ha scelto di sfoggiare un tubino bianco effetto nude che ha lasciato senza parole le fashion addicted. La Pinella, con la schiena nuda e senza reggiseno, è la sensualità fatta persona.

Il look di Alessia Marcuzzi: la marca dell’abito

Alessia, in occasione di una serata romana, ha sfoggiato un bellissimo abito bianco con gonna al ginocchio.

Si tratta di un tubino bianco con le maniche lunghe e maxi scollatura sulla schiena, firmato Amotea. Il tessuto del vestito è molto leggero, per cui sembra quasi una seconda pelle. Grazie alla schiena nuda, si coglie un altro dettaglio importante: la Marcuzzi è una fan del trend no-bra.

La borsa è la ciliegina sulla torta

La ciliegina sulla torta? Gli accessori. Oltre alle scarpe, un paio di décolleté col tacco a spillo color tabacco, Alessia Marcuzzi ha sfoggiato una borsa deliziosa.

Si tratta di una pochette-sacchetto della sua collezione Marks and Angels.