Alex Belli e Soleil sempre più vicini, Delia Duran lascia Milano: “Ho bisogno di scappare”

Dopo la dichiarazione d'amore fatta da Belli a Soleil Delia Duran ha deciso di lasciare Milano e lo ha annunciato attraverso i social.

Quanto accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del GF Vip ha spinto la moglie del modello, Delia Duran, a lasciare la casa da loro condivisa a Milano.

Delia Duran lascia Milano

Attraverso i social Delia Duran ha espresso la sua esigenza di allontanarsi dal clamore che l’ha investita nelle ultime settimane a seguito dell’avvicinamento tra suo marito e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore il modello ha praticamente ammesso di amare anche l’influencer e per questo Delia ha deciso di lasciare la loro casa a Milano e di andare altrove alla ricerca di maggiore privacy.

“Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ma ora mi dovete scusare, ho bisogno di scappare, prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa… Hasta luego Milano!”, ha scritto in un post via social la moglie di Belli che già nelle scorse settimane aveva affrontato direttamente suo marito e Soleil nella casa del reality show.

Delia Duran lascerà Alex Belli?

Nella casa del Grande Fratello Vip dopo gli ultimi baci scambiati in diretta con Soleil, Alex Belli ha effettivamente ammesso di provare per lei qualcosa di più che una semplice amicizia:

“Poche volte mi sono sentito così. Ho sempre avuto il controllo. Nel momento in cui ho sentito questa cosa nel cuore, era l’ultima cosa che pensavo di poter provare. Non voglio combatterlo, voglio fare un discernimento.

Siamo dentro una bolla che accelera tutto. A me piacerebbe tenere Soleil con questa libertà di amarci. Se c’è una cosa di cui non dobbiamo vergognarci è di amare, c’è tanto odio. Delia sa benissimo quanto noi ci amiamo. Chi ha definito il fatto che uno non possa amare, nonostante ami anche un’altra situazione?”, ha affermato.

Come si poteva già intuire nelle scorse settimane la sua ammissione non ha fatto altro che peggiorare lo stato emotivo di Delia Duran, che dopo la sua confessione ha deciso per il momento di prendere una pausa dal suo rapporto con Alex Belli.

Come la prenderà il modello quando verrà a sapere che sua moglie ha deciso di lasciare il loro appartamento a Milano?

Delia Duran: il bacio tra Belli e Soleil

Nella casa del reality show durante il Turandot Belli ha dato un appassionato bacio sulle labbra a Soleil. In seguito è stata la stessa influencer a dichiarare che il bacio sarebbe stato vero e non dato per gioco. Sulla vicenda lo stesso Belli ha dichiarato:

“Sono andato in difficoltà perché è entrato qualcosa all’interno del mio cuore. Dal mondo goliardico dell’amicizia, c’è stato uno scatto. Un emisfero che nessuno di noi riesce a gestire. Il magico mondo delle emozioni, dei sentimenti, di qualcosa che non riesci a capire”.