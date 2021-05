Amanda Lear innamorata a 82 anni: la foto con il giovane fidanzato

Amanda Lear si è innamorata a 82 anni e ha voluto mostrare la foto del suo giovanissimo fidanzato, mentre trascorrono il tempo insieme a Parigi.

Amanda Lear ha condiviso uno scatto in cui è ritratta insieme al suo nuovo giovanissimo fidanzato, durante un romantico viaggio a Parigi. La donna non ha mai nascosto di avere una forte passione per gli uomini più giovani e ha sempre parlato liberamente di se stessa e della sua sessualità.

Amanda Lear innamorata a 82 anni: il giovanissimo fidanzato

Amanda Lear si è innamorata di nuovo, all’età di 82 anni. La donna ha condiviso una foto su Instagram in cui si è mostrata in compagnia del nuovo giovanissimo fidanzato. “Place du Trocadero” ha scritto sotto lo scatto, in cui si nota la torre Eiffel. Per il momento non ci sono informazioni riguardo l’identità di questo ragazzo, ma si conosce solo il suo aspetto fisico. Un ragazzo molto giovane, biondo e con gli occhi chiari, che presto potrebbe decidere di rivelare qualcosa in più su di lui.

Amanda Lear ha sempre avuto una grande passione per gli uomini più giovani e non lo ha mai nascosto. Nel 2008 aveva iniziato una relazione, durata otto anni, con Manuel Casella, con cui c’erano ben 40 anni di differenza.

Amanda Lear innamorata: le confessioni intime

Quando ha compiuto ottant’anni, Amanda Lear ha svelato qualche dettaglio intimo della sua vita privata in un’intervista per il settimanale Oggi. Aveva raccontato che, nonostante la sua età, non aveva mai perso la passione e la voglia di vivere liberamente la sua sensualità.

“Quando ho un amante più giovane mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto” aveva raccontato. “Due ore di se..o al giorno sono il massimo” aveva aggiunto. Amanda Lear aveva anche voluto smentire tutte le voci che circolavano sul suo conto negli anni passati e che lei stessa si era divertita ad alimentare. “Chi ha visto le mie foto su Playboy e continua a dire che sono un uomo è sicuramente un idiota” ha dichiarato.

Amanda Lear innamorata: il vaccino e il viaggio romantico

Amanda Lear, un po’ di tempo fa, ha pubblicato su Instagram una foto durante la somministrazione della prima dose del vaccino. Come altri suoi colleghi ha voluto immortalare questo momento e condividerlo sui social per promuovere la campagna vaccinale. Ora ha mostrato il viaggio romantico che sta facendo con il suo giovanissimo fidanzato e la sua grande voglia di fare e di vivere l’amore in modo libero.