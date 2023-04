Amici 22, parolaccia in diretta per Maria De Filippi (poi si scusa)

Piccolo scivolone per Maria De Filippi durante la puntata di Amici del 29 aprile. La conduttrice ha pronunciato una parolaccia mentre riprendenva Zerbi. Il dettaglio non è sfuggito.

Nel corso della puntata di Amici andata in onda sabato 29 aprile, abbiamo assistito ad un simpatico siparietto tra Maria De Filippi e uno dei coach, Rudy Zerbi. La conduttrice stava riprendendo Zerbi che era vestito come un enorme mano, quando ad un certo punto si è lasciata “scappare” una parolaccia. Non appena si è accorta dello scivolone, si è scusata.

Amici, Maria De Filippi pronuncia in diretta una parolaccia: le scuse

Tutto è successo al termine del consueto guanto di sfida tra i professori. Alessandra Celentano e il suo “socio” Rudy Zerbi si sono cimentati in una performance a tema horror che ha toccato il momento clou quando la coach di danza ha portato la sua versione di mercoledì, mentre Zerbi è stato nientemeno che… la mano!

È stato proprio in questo contesto che Maria De Filippi con Zerbi/Mano ancora sul palco, ha pronunciato la parolaccia galeotta, così con tono scherzoso si è rivolta al coach: “Via via questa ca**o di mano”.

Maria De Filippi a Wax: “Le critiche possono essere solo critiche”

Durante la puntata, Maria De Filippi ha detto la sua riguardo al fatto che Wax fosse rimasto toccato da una critica che gli ha riservato un giornalista.

A tale proposito la conduttrice ha osservato: “Se leggo e apro i giornali, forse posso non uscire di casa. Sono io che scelgo di mettermi qui davanti con giacchettina e microfono, fanno il loro lavoro i giornalisti. Se voglio smettere che scrivano di me, smetto questo lavoro e faccio altro. Non voglio che passi per una persona contro le critiche dei giornalisti. La critica non necessariamente deve essere costruttiva. Le critiche a volte sono solo critiche”.