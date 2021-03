Pippo Baudo ha premiato due allievi della scuola di Amici.

I Premi TIM sono stati consegnati a due allievi di Amici di Maria De Filippi 2021. A scegliere a chi indirizzarli è stato Pippo Baudo. Il noto conduttore è stato chiamato ad assegnare i riconoscimenti da 5000 euro ciascuno. Non era presente in studio nel corso della puntata del serale, ma ha emesso il suo verdetto in base ad alcuni filmati registrati in precedenza dai giovani talenti.

I premi assegnati da Pippo Baudo ad Amici

Pippo Baudo ha avuto il compito di assegnare due Premi Tim dal valore di 5000 euro: uno ad un ballerino e uno ad un cantante. Ad ottenere il riconoscimento per la categoria della danza è stata l’allieva Rosa Di Grazia, fortemente voluta nella scuola di Amici di Maria De Filippi 2021 dalla maestra Lorella Cuccarini (ad aprire le porte del mondo dello spettacolo a quest’ultima fu proprio il noto conduttore).

La ballerina, invece, non è molto apprezzata dall’insegnante di classico Alessandra Celentano. La ballerina ha colto con grande stupore e felicità il premio.

Per il canto, invece, a trionfare è stato Tancredi Cantù Rajnoldi, allievo sostenuto da Rudy Zerbi. E’ un rap di solo 19 anni, originario di Milano. Il suo singolo Las Vegas in queste settimane ha avuto molto successo in radio. Pippo Baudo ha scelto di premiare il giovanissimo cantautore.