Andrea Foriglio ha rotto il silenzio sulla rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ammesso di voler molto bene all’ex tronista, ma ha sottolineato che non è mai stato una “seconda scelta”.

Andrea Foriglio: nessun flirt con Nicole Santinelli

A distanza di due settimane dalla scelta a Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha lasciato Carlo Alberto Mancini. L’ex tronista sostiene di averlo mollato perché l’apparenza inganna, ma si è lasciata scappare il nome dell’ex corteggiatore Andrea Foriglio. In molti hanno pensato ad un flirt in corso, motivo per cui il ragazzo si è visto costretto a rompere il silenzio.

Le parole di Andrea Foriglio

Via social, Andrea ha dichiarato:

“Vi faccio questo video per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno scritto in questi giorni riguardo la situazione di Nicole dato che mi ha citato anche nel suo audio. Faccio una premessa. Non ho nulla contro Nicole, con me si è sempre comportata bene, è sempre stata una signora. E’ una persona a cui voglio bene. Secondo me quello che è successo a Nicole succede a tutte quelle persone che scelgono con la testa invece di farlo con il cuore. A tutte quelle persone che si fanno influenzare da altre persone. Che non vivono quello che vivi tu, che non provano quello che provi tu, non sanno e non possono sapere. Io credo che la ragione a discapito dell’istinto nella vita sia un qualcosa di positivo. Ma in amore no, non ha mai funzionato. Infatti non ha funzionato nemmeno questa volta”.

Foriglio ha sottolineato che la scelta di Nicole, a suo dire, non è stata fatta con il cuore, ma con la testa. Motivo per cui, la relazione con Carlo non è stata duratura.

Andrea Foriglio chiude le porte a Nicole Santinelli

In conclusione, Andrea ha ammesso che Nicole non ha più alcuna possibilità con lui, smentendo un eventuale flirt in corso. Foriglio ha dichiarato: