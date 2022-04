Antonella Clerici, avete mai visto la sorella? E’ completamente diversa

Antonella Clerici: avete mai visto la sorella? Sono talmente diverse che non sembrano parenti.

Conduttrice da sempre molto apprezzata, Antonella Clerici raramente parla della sua vita privata. Cerca sempre di preservare l’adorata figlia Maelle e la famiglia di origine. La presentatrice, però, ha una sorella che è completamente diversa da lei: l’avete mai vista?

Antonella Clerici: la sorella è compleamente diversa da lei

Antonella Clerici è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. Bella, brava e sempre con il sorriso stampato sul volto: non è un caso se i telespettatori la chiamano affettuosamente Antonellina. Felice accanto al compagno e all’adorata figlia Maelle, la presentatrice parla raramente della sua famiglia di origine. Sappiamo, però, che ha una sorella di nome Cristina alla quale è molto legata. Le due non si somigliano per niente.

Cristina e Antonella non si somigliano per niente

Mentre Antonella è bionda e riccia, Crisitina è castana e ha i capelli lisci. Questa è la prima differenza che salta all’occhio guardando una loro foto ‘di coppia’. Anche i lineamenti del viso sono diversi, però c’è qualcosa che le accomuna. Il sorriso: hanno entrambe un bellissimo sorriso.

La dedica di Cristina ad Antonella

Tramite il suo profilo Instagram, con un post datato dicembre 2020, Cristina ha fatto una bellissima dedica ad Antonella in occasione del suo compleanno.

A didascalia di uno scatto che le ritrae insieme ha scritto: “Auguri con il cuore a te e fortuna a me che ci sei“. Poche parole, ma ricche di affetto.