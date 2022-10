GF Vip, Antonella Fiordelisi si scaglia contro Gegia: l'attrice perde la pazienza ma non ottiene reazioni plateali.

Dopo la lite nell’ultima diretta del GF Vip, Antonella Fiordelisi è tornata a scagliarsi contro Gegia. Mentre l’influencer ha mantenuto la calma, l’attrice ha perso le staffe, bollandola come una persona che ama accendere discussioni.

Antonella Fiordelisi non apprezza Gegia e l’ha dimostrato anche nel corso dell’ultima diretta del GF Vip. Nelle ultime ore, la schermitrice è tornata a scagliarsi contro di lei, tirando in ballo ancora una volta le lacrime che ha riservato a Giovanni Ciacci invece che a Marco Bellavia. Antonella ha esordito:

“Perché ti stai agitando? Ti ho fatto una domanda, ti dico quello che penso. Come mai hai pianto per Giovanni Ciacci e non hai pianto per Marco Bellavia? Ti sto facendo solamente una domanda, stop. Sembra che ti ho offesa…”.