Ascolti tv 1 luglio, la replica di Top dieci conquista la serata, New Amsterdam non regge il confronto

Rai 1 continua a tenere bene il venerdì sera conquistando ancora una volta una risultato positivo. Nella serata del primo luglio la replica di Top Dieci ha letteralmente sbaragliato la concorrenza portando a casa un positivo 18,6% di share e 2.414.000 spettatori.

Fa bene anche “Quarto Grado: Le Storie – Estate” su Rete 4 che ha incollato davanti al piccolo schermo 1.251.000 spettatori, realizzando l’11,6% di share. Continua a non convincere la quarta stagione di New Amsterdam che è stata vista da 1.278.000 spettatori e ha segnato il 10,1% di share.

Ascolti tv, i risultati di venerdì 1 luglio

Guardando invece ai risultati realizzati dagli altri canali segnaliamo che Brick Mansions su Italia 1 è stato visto da 863.000 spettatori (share 6,2%).

NCIS e NCIS Hawa’i su Rai 2 sono stati invece visti rispettivamente da 786.000 spettatori (5,4% di share e 705.000 spettatori (share 5,3%). Risultati simili invece per Morto tra una Settimana (o ti ridiamo i soldi) su Rai 3 e Eden – Un Pianeta da Salvare su La7 che hanno realizzato un risultato rispettivo del 4,5% di share (634.000 spettatori) e 4,2% (518.000 spettatori).

I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove è stato visto da 372.000 spettatori (2,7% share) e 347.000 spettatori (2,5% share).

I risultati della fascia Access Prime Time

Per ciò che riguarda infine la fascia Access Prime Time segnaliamo che Rai 1 ha dominato con Techetechetè (20% share – 2.918.000 share).

Segue a ruota Paperissima su Canale 5 che ha realizzato il 14,6% di share (2.133.000 spettatori). Risultati simili invece per Un posto al Sole (Rai 3), Otto e Mezzo (La7) e NCIS su Italia 1 che hanno segnato rispettivamente uno share del 7,8% (1.127.000 spettatori), 7,5% (1.095.000 spettatori) e 7,4% (1.073.000 spettatori). Tg2 Post ha portato a casa il 5,1% di share (741.000 spettatori), mentre Controcorrente ha realizzato il 4,7% di share nella prima parte e il 5,2% nella seconda parte. Infine Celebrity Chef su Tv8 è stato visto da 363.000 spettatori (2,5% di share). Deal With it – Stai al Gioco ha infine interessato 264.000 spettatori (1,8% di share).