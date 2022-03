Rai, storico volto fuori dalla conduzione di un programma: di chi si tratta?

Dalla prossima stagione televisiva, saranno diversi i cambiamenti in casa Rai. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, uno storico volto di Viale Mazzini è stato fatto fuori da un programma di punta del primo canale della tv di Stato. Di chi si tratta?

Rai: storico volto fuori dalla conduzione

Il palinsesto Rai della stagione 2022/2023 dovrebbe essere molto diverso da quella attuale. Alcuni programmi sono pronti ad andare in panchina, così come alcuni volti si vedranno messi da parte in favore di altri. Oltre alla probabile cancellazione di Detto Fatto e alla conseguente pausa di Bianca Guaccero, che continuerà a lavorare in Rai come attrice, anche un altro celebre conduttore dovrebbe abbandonare la barca. Stiamo parlando di Marco Frittella, attualmente alla guida di Uno Mattina con la collega Monica Giandotti.

Marco Frittella dice addio ad Uno Mattina

Secondo le indiscrezioni, Marco Frittella lascerà Uno Mattina a partire dal prossimo 14 marzo. La collega Monica Giandotti resterà sola per qualche tempo, fino a quando Viale Mazzini non troverà un degno sostituto. Frittella, nel frattempo, è stato promosso nella Direzione editoriale di Rai Libri.

“Si rafforza così quel satellite mediatico che con la scrittura, racconta i personaggi e le tematiche del servizio pubblico radiotelevisivo.

L’obiettivo è quello di ampliare un’offerta volutamente generalista, quindi vastissima dal punto di vista degli argomenti, che è la stessa identità della Rai“, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di RaiCom Angelo Teodoli.

Frittella via dalla conduzione con una promozione

Anche se Frittella non sarà più alla conduzione di Uno Mattina, ha ottenuto una promozione degna di nota: la Direzione editoriale di Rai Libri. Tra l’altro, il lavoro in coppia con Monica Giandotti non ha mai convinto pienamente il pubblico.