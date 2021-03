Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 26 marzo hanno svelato la vittoria di Canzone Segreta, con una crescita di Ciao Darwin.

Gli ascolti della prima serata di venerdì 26 marzo 2021 hanno visto ancora una volta la vittoria di Canzone Segreta, anche se come dati la trasmissione è rimasta stabile. Ciao Darwin, invece, ha visto crescere i dati in questa puntata e le repliche continuano.

Ascolti tv 26 marzo

Canzone Segreta, programma di Serena Rossi, andato in onda su Rai1, ha ottenuto 3.977.000 telespettatori, per uno share del 17,4%. La prima puntata ha conquistato 4.168.000 telespettatori per uno share del 19,3% di share, mentre la scorsa settimana i dati erano di 3.984.000 telespettatori per uno share del 17,4%. La trasmissione in questo momento non sta decollando, ma sembra rimanere stabile.

Ciao Darwin – A grande richiesta, in onda su Canale 5, non sta ottenendo un grande successo, ma c’è stata una piccola crescita nell’ultima puntata, che ha conquistato 2.719.000 telespettatori per uno share del 14,4%. Rai2 ha mandato in onda The Good Doctor e The Resident, che hanno ottenuto 1.455.000 e 1.104.000 telespettatori, per uno share del 5,3% e del 5%.

Le Iene Show, in onda su Italia1, sono state scelte da 1.439.000 telespettatori, ottenendo uno share del 7,9%.

Quarto Grado, in onda su Rete4, ha conquistato 1.465.000 telespettatori, per uno share del 7,5%. Propaganda Live, in onda su La7, è stato scelto da 1.119.000 telespettatori, ottenendo uno share del 6%. T2 Trainspotting, andato in onda su Tv8, ha conquistato 245.000 spettatori, per uno share 1%. La replica di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, ha ottenuto 854.000 telespettatori per uno share del 3,3%. Rai3 ha mandato in onda Titolo V, che ha conquistato 488.000 telespettatori, con uno share del 2,2%. La trasmissione, dopo cinque mesi dal debutto, chiuderà i battenti. L’esperimento non è mai decollato e Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti non hanno ottenuto il successo sperato.