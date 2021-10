Ascolti tv di lunedì 25 ottobre: chi ha vinto tra i Bastardi di Pizzofalcone e il GF Vip?

Chi ha ottenuto il maggiore share tra l'ultima puntata della serie di Rai Uno "I Bastardi di Pizzofalcone" e il "Grande Fratello Vip"?

Rincorsa sul fil di lana tra I Bastardi di Pizzofalcone di Rai Uno e il Grande Fratello Vip 6 di Canale 5. Gli ascolti tv di lunedì 25 ottobre 2021 raccontato infatti la grande attenzione del pubblico per l’ultima puntata di stagione della serie tv che ha visto come protagonista Alessandro Gassmann.

Gara di share tra Rai e Mediaset

L’ultimo appuntamento della terza stagione ha superato i 4 milioni e mezzo di spettatori, ma anche Alfonso Signorini non è stato da meno. Il reality più chiacchierato d’Italia ha infatti raggiunto la soglia dei 3 milioni, con oltre il 20% di share. I risultati della sesta stagione dello show Mediaset non sono dunque da poco, confermando l’interesse del pubblico per le vicende dei Vipponi nostrani.

Il Gf Vip ha iniziato la sua 13a puntata con un momento davvero emozionante, che ha unito concorrenti e pubblico da casa. Signorini ha infatti mandato in onda una clip in cui si vedeva Manuel Bortuzzo seduto al pianoforte mentre eseguiva una struggente canzone di Ultimo.

Grandi emozioni ha regalato anche l’uscita di Alessandro, fidanzato di Francesca Cipriani, al quale era stata regalata la possibilità di restare nella magione romana per qualche giorno.

Al centro della scena è poi tornato Davide Silvestri, che con grande emozione ha raccontato la sua storia e ha ricevuto un commosso messaggio dall’amato papà.

L’ex volto di CentoVetrine sembra ormai aver conquistato la maggior parte dei telespettatori e con questo momento ha sicuramente ottenuto ulteriori consensi.