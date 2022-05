L'Eurovision Song Contest 2022 ha chiuso con il botto, aggiudicandosi la vittoria assoluta nella gara degli ascolti tv di sabato 14 maggio.

Ascolti tv sabato 14 maggio: vittoria assoluta per l’Eurovision Song Contest 2022

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 14 maggio hanno confermato la grande attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2022.

La kermess è stata ufficialmente vinta dall’Ucraina, con la Kalush Orchestra, che ha portato in scena la sua “Stefamia”. Un successo davvero incredibile, confermato dagli ascolti televisivi. L’Eurovision Song Contest 2022, andato in onda in prima serata su Rai1, ha conquistato 6.590.000 spettatori, ottenendo il 41.9% di share.

Gli ascolti tv per gli altri canali

FBI e FBI International, in onda su Rai2, hanno conquistato rispettivamente 921.000 e 774.000 spettatori, per uno share del 4.7% e del 4.2%.

Rai3 ha mandato in onda The Informer – Tre secondi per sopravvivere, che è stato scelto da 448.000 spettatori, per uno share del 2.5%. Amici come prima, in onda su Canale5, è stato scelto da 1.815.000 spettatori, per uno share del 9.6%. L’Era Glaciale 4 – Continenti alla Deriva, su Italia 1, ha conquistato 882.000 spettatori, ottenendo uno share del 4.6%. Don Camillo e l’onorevole Peppone, su Rete4, è stato visto da 989.000 spettatori, per uno share del 5.4%.

Il processo di Norimberga, su La7, ha registrato 545.000 spettatori, con uno share del 3.3%. Dark Tide, in onda su Tv8, ha raccolto 219.000 spettatori, per uno share dell’1.2%, mentre Putin-Potere senza Confini, sul Nove, è stato scelto da 258.000 spettatori, per uno share dell’1.4%.