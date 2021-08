Aurora Ramazzotti, la confessione: “Meglio genitori separati che…”

Aurora Ramazzotti ha risposto ad alcune domande dei fan dei social in merito alla separazione dei suoi genitori.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla separazione dei propri genitori.

Aurora Ramazzotti: la confessione sui genitori separati

Aurora Ramazzotti è la primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

I due si sono separati nel 1998, quando Aurora aveva soltanto 2 anni, ma hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene della figlia. Rispondendo alle domande dei fan sui social Aurora Ramazzotti ha spiegato perché secondo lei, nel caso in cui non si amino più, sia preferibile che i genitori non stiano insieme “soltanto per il bene dei loro figli”.

“Questa è delicata, però sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto tanto tanto amore e so che si può fare”, ha dichiarato la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e ancora: “Non credo che un bambino possa apprezzare il fatto che i genitori stiano insieme senza amore.

Io credo che il bambino se ne accorga e che questa cosa abbia un’influenza su di lui… per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione, la sottrai inevitabilmente al bambino, quindi… no.”

Aurora Ramazzotti: il rapporto con i genitori

Aurora Ramazzotti ha confessato di aver avuto uno splendido rapporto con entrambi i genitori, e in passato ha anche confessato che sua madre Michelle Hunziker sarebbe stata piuttosto severa con lei.

“ Lei era giustamente molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole “, ha dichiarato. Oggi Michelle Hunziker è sposata con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le sue due figli più piccole, Sole e Celeste. Aurora Ramazzotti è riuscita a stringere un ottimo rapporto con il marito di sua madre così come l’ex moglie di suo padre Eros, Marica Pellegrinelli, madre dei due figli più piccoli del cantante, Gabrio Tullio e Raffaella Maria.

Aurora Ramazzotti: la vita privata

Oggi Aurora Ramazzotti è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza, che ha definito il grande amore della sua vita. I due sono usciti allo scoperto nel 2019 e da allora sono inseparabili. “Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore”, ha confessato Aurora.