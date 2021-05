Aurora Ramazzotti scatena gli haters: la foto dove appare “più vecchia di sua madre”

Una foto di Aurora Ramazzotti con la mamma Michelle Hunziker ha scatenato di nuovo gli haters: la replica della figlia d'arte

Aurora Ramazzotti, figlia della popolare conduttrice svizzera Michelle Hunziker e dell’altrettanto celebre cantante romano Eros, ha di recente postato un nuovo scatto in occasione della festa della mamma. Tale fotografia ha tuttavia subito fatto il giro del web, per un motivo molto preciso che ha coinvolto direttamente la giovane soubrette.

Nell’immagine in questione si vedono mamma e figlia ritratte in una tenuta super elegante su un red carpet. Nella didascalia a corredo dell’immagine Aurora ha poi commentato ironicamente: “Nella vita ho due certezze: che potrò sempre contare su di te e che anche quando saremo vecchie ci scambieranno per sorelle (oppure sembrerò io la madre)”.

Immediati sono dunque arrivati i complimenti dei fan, ma fra di essi è anche spuntato il commento acido dei soliti haters, che hanno rimarcato: “Sembri più vecchia di tua madre“.

Aurora Ramazzotti ha pertanto risposto anche questa volta per le rime al tentativo di body shaming, precisando di aver usato Faceapp: “Siamo io e mia madre invecchiate.

Non pensavo di doverlo spiegare, ma vi vedo in difficoltà, quindi… Prego». Asfaltati dunque i maliziosi insultatori, i fan si sono tutti schierati con la giovane showgirl, mentre lei sembra orami aver fatto il callo alle tante critiche che riceve spesso e volentieri sui social.