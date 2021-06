Beatrice Valli accusata di copiare Chiara Ferragni: “Commenti cattivi e inutili”

Beatrice Valli ha replicato contro un hater che l'ha accusata di "copiare" Chiara Ferragni.

Beatrice Valli “copia” Chiara Ferragni? Sui social un hater ha accusato la futura sposa di Marco Fantini che non gliele ha certo mandate a dire.

Beatrice Valli copia Chiara Ferragni

Un detrattore sui social ha accusato Beatrice Valli di aver “copiato” la più famosa collega Chiara Ferragni.

La fidanzata di Marco Fantini ha replicato tra i commenti scrivendo:

“Non c’è alcun paragone e non deve nemmeno essere fatto”“Il motivo – ha proseguito – è semplice: tutte e due facciamo a modo nostro questo lavoro! Mi dispiace leggere sempre questi commenti inutili e cattivi”. Sui social c’è chi l’ha accusata di criticare Chiara Ferragni perché le due avrebbero vite “abbastanza simili”. Entrambe infatti usano i social per condividere dettagli e retroscena del loro privato, ed entrambe amano condividere aneddoti riguardanti i loro bambini (visto che entrambe sono mamme).

Beatrice Valli: il matrimonio

A causa dell’emergenza Coronavirus Beatrice Valli ha dovuto rinviare le nozze con Marco Fantini e ha già svelato che, con tutte le probabilità, il sì tra loro ci sarà nel 2022. I due avevano organizzato una lussuosa cerimonia ed entrambi si augurano che essa possa svolgersi senza troppe restrizione e soprattutto con tutti i loro presenti al loro fianco. “Lo abbiamo rimandato all’anno prossimo. Sì, purtroppo nel 2022.

Festeggiare in questo anno non sarebbe neanche…Innanzitutto sarebbe dare un esempio sbagliato. A noi piacciono le cose in grande, farlo in grande quest’anno sarebbe andare contro le regole. Vogliamo dare l’esempio, come abbiamo sempre fatto. Facendolo al meglio, in un momento di gioia e felicità”, hanno fatto sapere i due.

Beatrice Valli: i figli