Belen Rodriguez consiglia l'autoerotismo: le sue parole piacciono ai fan.

Belen Rodriguez torna a parlare dell’importanza dell’autoerotismo. Nel corso dell’ultima diretta de Le Iene, ha spiegato perché, a suo parere, è importante che tutte le donne si abbandonino al puro piacere solitario.

Belen Rodriguez e l’autoerotismo

Non è la prima volta che Belen Rodriguez parla dell’autoerotismo.

In passato, la conduttrice argentina ha ammesso che le capita di procurarsi piacere da sola, spesso quando guarda film a luci rosse. Non deve essere considerato un tabù, anzi. E’ necessario che se ne parli per renderlo assolutamente normale. Nell’ultima puntata de Le Iene, anche se in modo ironico, Belen è tornata a parlare dell’autoerotismo.

Le parole di Belen sull’autoerotismo

Incalzata da Teo Mammucari, la Rodriguez ha ammesso:

“Non ti devi sbattere più di tanto. (…) Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una fi***a, lo dico sul serio!”.

Secondo Belen, l’autoerotismo apporta diversi benefici, ma viene spesso sottovalutato o ignorato per una sorta di pudore.

Belen e le altre Vip che praticano autoerotismo

La Rodriguez non è l’unica Vip che ha ammesso di praticare autoerotismo. Aurora Ramazzotti, ad esempio, ha parlato liberamente dell’argomento, sia in televisione che tramite i suoi social, rivelando che utilizza una serie di sex toys. I giochi erotici sono anche nelle case di Cecilia Rodriguez, Arisa, Alessia Marcuzzi e Valeria Marini.