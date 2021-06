Benedetta Rossi sempre più amata: le novità sulla food blogger marchigiana

Benedetta Rossi è sempre più entusiasta dei grandi risultati del suo programma culinario: la gioia della food blogger condivisa con i fan

Numeri da record per Benedetta Rossi, che si riconferma letteralmente la regina degli ascolti in tv. La food blogger marchigiana si è difatti piazzata al 6° posto dei programmi più seguiti dagli italiani con il suo Fatto in casa per voi.

Si tratta dunque di un successo strepitoso che si va ad aggiungere all’altrettanto meritato 3° posto nella classifica degli show più visti dalle donne. Elementi davvero entusiasmanti per la simpatica chef, che ha dato il via alla sua professione mediatica quasi per gioco, non aspettandosi un riscontro di tale portata.

Molto seguita sui social, Benedetta Rossi ama del resto condividere ogni attimo della sua vita con i fan. Così anche nelle scorse ore ha voluto metterli al corrente di queste buone notizie, che hanno premiato anni di duro lavoro, costanza e sacrificio.

Benedetta Rossi, regina della cucina

I numeri del resto parlano chiaro, rappresentando la prova concreta dell’immensa stima che il pubblico nutre nei riguardi della blogger. Sono difatti ben 423.000 gli spettatori che hanno seguito il suo programma, arrivando a sfiorare quasi il 3,3 percento di share.

Sulla sua pagina Instagram, del resto, sono oltre 3,8 milioni i follower che la seguono con grande passione e ammirazione. La cuoca marchigiana si conferma dunque la protagonista indiscussa della cucina, che con semplicità e carisma riesce ad attrarre l’attenzione di milioni di italiani per le due ricette.