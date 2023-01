Bennacer rinnova con il Milan: le immagini nella sede per la firma

Alle ore 18 di oggi Bennacer si è recato nella sede del club rossonero per firmare il nuovo contratto: prenderà circa 4 milioni in più all'anno

Al sigillo il rinnovo di Ismaël Bennacer al Milan.

L’accordo è stato trovato pochi giorni fa e alle 18 di oggi il centrocampista è arrivato nella sede di via Aldo Rossi per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero fino al prossimo 30 giugno 2027. Ad aspettarlo all’ingresso i tifosi, che lo hanno accolto tra grida di entusiasmo e richieste di selfie.

Le condizioni del rinnovo

Pedina vincente nella scacchiera di Stefano Pioli, per Bennacer il nuovo contratto non segna soltanto il prolungamento della permanenza al Milan, ma presenta modifiche migliorative ad alcune condizioni: tra le altre, i circa 4 milioni di euro in più all’anno (bonus inclusi).

Mantenuta, invece, la clausola rescissoria a 50 milioni, valida a partire dal 2024. Classe 1997, Bennacer ha già totalizzato al Milan ben 129 presenze, di cui 100 in Serie A.

Giroud e Leao, avranno la stessa sorte?

Ancora aperte le trattative per il francese Olivier Giroud e il portoghese Rafael Leao. In scadenza rispettivamente a giugno 2023 e 2024, sono anche loro tra i giocatori a cui il Milan sembra non voler rinunciare per alcun motivo.

Una volta confermate anche le loro posizioni, Pioli potrà finalmente occuparsi con buona lungimiranza della gestione del club.