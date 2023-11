Brad Pitt, le accuse del figlio Pax: "F**uto essere umano orribile"

I rapporti tra Brad Pitt e i suoi figli si sarebbero interrotti bruscamente e Pax ha scritto un post al vetriolo contro di lui.

Brad Pitt: il messaggio del figlio Pax

A quanto pare i rapporti tra Brad Pitt e i figli si è interrotto in maniera brusca e, in un messaggio condiviso via social in occasione della Festa del Papà, Pax si sarebbe scagliato contro il divo Hollywoodiano. Nel messaggio, reso pubblico dal Daily Mail, si legge:

“Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole”, e ancora:

“Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo quello che vuoi ma un giorno la verità verrà alla luce. Quindi, Buona festa del papà, f**tuto essere umano orribile”. Brad Pitt replicherà a quanto affermato da suo figlio? Lo stesso attore ha confessato pubblicamente che, a causa dei suoi problemi con l’alcol, il suo rapporto con Angelina Jolie sarebbe definitivamente naufragato e che di questo ne avrebbero risentito anche i suoi figli.