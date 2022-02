C’è posta per te, Chiara perdona Simone dopo tanti tradimenti: “C’è sempre l’evirazione”

A C'è posta per te si è parlato di nuovo di tradimenti. La decisione di Chiara di perdonare Simone ha completamente diviso il web.

C’è posta per te, la storia di Chiara e Simone

Maria De Filippi, nella puntata di C’è posta per te di sabato 12 febbraio, ha raccontato la storia di Chiara e Simone, marito e moglie divisi da bugie e tradimenti.

Apparentemente sono una coppia senza problemi. Chiara è una moglie perfetta con cui Simone ha costruito una bella famiglia. L’uomo, però, continua a tradirla. L’ultimo episodio risale a qualche mese fa, alla fine del 2021. L’ultimo tradimento non è stato consumato perché Simone è stato rifiutato dall’altra donna. Il triangolo era nato in ufficio e alla fine Simone ha dovuto raccontare tutto a Chiara sotto minaccia della sua datrice di lavoro.

La conduttrice non è riuscita a difendere l’uomo, ma ha toccato i giusti tasti per risolvere la situazione. Simone ha iniziato ad andare in analisi per capire cosa lo spinge a tradire continuamente la donna che dice di amare.

Il confronto tra Chiara e Simone: “Volevo chiederti scusa davanti a tutti”

Simone si è lasciato andare ad un breve discorso, molto profondo. “Ciao amo, so che non te lo saresti mai aspettata di trovarmi qua, volevo chiederti scusa davanti a tutti.

Volevo chiederti davanti a tutte queste persone di perdonarmi, di perdonare i tradimenti e le umiliazioni perché non te le sei meritate. Le persone possono cambiare, per me potrebbe essere il primo passo per essere una nuova persona che smette di dire bugie, per essere più limpido e sincero” ha dichiarato l’uomo. Maria ha spiegato che i due si incontrano ancora, non solo per i figli ma anche per “rapporti intimi” confermati dalla stessa Chiara, che ha dichiarato di essere ancora innamorata di lui.

“Si mi ha tradito e non lo faccio entrare in casa ma abbiamo ancora dei rapporti intimi” ha spiegato la donna.

La storia ha diviso il web, Maria De Filippi: “C’è sempre l’evirazione”

La storia di Chiara e Simone ha completamente diviso il web. Tanti utenti non riescono a capire come lei possa ancora amarlo e come sia possibile che abbia ancora rapporti intimi con lui, senza comunque perdonarlo. Altri hanno addirittura pensato che la storia fosse costruita, forse perché è difficile comprendere le motivazioni della donna. Lei sa perfettamente che lui continua a tradirla, ma lo ama ancora e per il momento riesce a superare le difficoltò. Chiara ha ammesso di pensare di chiudere completamente la storia, ma il desiderio di stare con lui è così forte che alla fine lo ha perdonato e ha aperto la busta. “Stasera lo fai tornare, domani vedi se lo vuoi mandare via e lo cacci” le ha suggerito Maria De Filippi. “Maria vuoi venire a casa con noi?” le ha chiesto la donna, facendo ridere la conduttrice. “Guarda che c’è sempre un’altra soluzione che è l’evirazione, me lo hai detto anche tu” ha risposto Maria.