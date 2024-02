Non più i soli e tanto riconoscibili cartellini gialli e rossi, presto nel calcio potrebbe sbarcare anche il cartellino blu. La novità aiuterebbe gli arbitri a dirigere le gare in maniera ancora più corretta. Prossimamente potrebbe prendere il via la sperimentazione.

Calcio, arriva il cartellino blu: la sanzione

Non arriverà di certo subito in Serie A o in altre leghe superiori come la Premier League, ma il cartellino bu potrebbe presto essere sperimentato in alcune competizioni minori. La nuova sanzione permetterebbe agli arbitri di calcio di dare un’espulsione a tempo a quei calciatori che hanno commesso una determinata infrazione. L’idea è quella di estromettere dal gioco per 10 minuti un giocatore che abbia commesso un fallo tattico (senza intenzione di fare male all’avversario) o una protesta troppo plateale.

Calcio, arriva il cartellino blu: la sperimentazione

Ma come si integrerebbe questa nuova sanzione con quelle già esistenti? Due cartellini blu si trasformerebbero in un cartellino rosso e, dunque, l’esclusione dalla partita in corso diventerebbe definitiva, con conseguente squalifica di un turno. Non si tratterebbe nemmeno di un cartellino a contrasto con il giallo, ma piuttosto una pena più severa per le proteste e per chi interrompe un’azione promettente degli avversari. “Qualsiasi sperimentazione di questo tipo, se implementata, dovrebbe limitarsi a essere testata in modo responsabile ai livelli più bassi“ – ha spegato la Fifa che è contraria a provare il cartellino blu nella FA Cup (il corrispettivo inglese della Coppa Italia).