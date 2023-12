Cameron Diaz ha confessato che lei e il marito dormono in camere separate ormai da tempo. L’attrice ha spiegato il motivo e ha invitato i fan a normalizzare la cosa.

Cameron Diaz e il marito dormono in camere separate

Nel corso del podcast Lipistick on the Rim, Cameron Diaz ha parlato dell’importanza della qualità del sonno. Nel farlo, l’attrice ha confessato che, da tempo, lei e il marito dormono in camere separate. Dormire bene è fondamentale e loro si sono trovati ad essere completamente d’accordo nella scelta di non dividere il letto.

La confessione di Cameron Diaz

Cameron Diaz ha raccontato:

“Dovremmo normalizzare le camere da letto separate. (…) Fosse per me, direi letteralmente, io ho la mia casa, tu hai la tua. Abbiamo la casa per la famiglia al centro. Invece semplicemente io vado a dormire nella mia stanza, lui va a dormire nella sua e sto bene così. Abbiamo però una camera da letto al centro della casa dove possiamo riunirci“.

Chi è il marito di Cameron Diaz?

Il marito di Cameron è Benji Madden, rocker dei Good Charlotte. Sono insieme da otto anni e, a quanto pare, la scelta di dormire in camere separate giova al loro rapporto. Ovviamente, i due hanno anche una stanza adibita alla reunion dei corpi, se così si può definire.