Chiara Ferragni criticata per la foto col tiralatte: la risposta dell’influencer

Chiara Ferragni ha replicato alle ultime critiche per la foto col tiralatte condivisa sui social

Qualche ora fa sul profilo Instagram di Chiara Ferragni è apparso uno scatto davvero singolare. L’imprenditrice digitale, neomamma della piccola Vittoria, ha infatti postato una foto dove la si vede tirare il latte per la piccola di casa Ferragnez. Immediate sono dunque scattate le critiche di diversi utenti social, che hanno chiesto retoricamente alla cremonese se non era meglio risparmiarsi questa immagine.

Chiara Ferragni con tiralatte e maschera viso mostra il vero volto della maternità https://t.co/fczMYUBaQ9 — L’HuffPost (@HuffPostItalia) April 1, 2021

La ferragni che posta la foto con il tiralatte e già vedo commenti di gente disgustata. Non capisco perché, il seno lo ha pure coperto tra l’altro se è quello che vi disturba. Tirare il latte è una delle cose normali per le neo mamme non capisco cosa ci sia di disgustoso. — Mel 🐇 (@Lokiseyes) April 22, 2021

Subitanea è stata la risposta ironica della moglie di Fedez, che nelle sue IG Stories ha scritto: “Domanda: ma vi pare strana la foto che ho postato? Sto leggendo i commenti e non riesco a credere che alcune persone siano scioccate”. Fin dalla nascita del suo primogenito Leone, la Ferragni si era del resto battuta per sdoganare i tabù relativi alla gravidanza e al post parto. Affrontando argomenti sensibili, come la depressione post partum e le difficoltà per le mamme lavoratrici, ecco dunque che ora ha toccato il delicato tema dell’allattamento.

La blogger ha infatti voluto ribadire come ogni donna deve sentirsi libera di vivere come meglio crede. Ovviamente lo scatto naturale è stato anche apprezzato dai tanti fan di Chiara Ferragni, sicuramente già consci dello stile e delle battaglie sociali della loro beniamina.