Chiara Ferragni nella bufera: “I suoi trucchi non sono inclusivi!”

La nuova linea di make up firmata Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone perché non sarebbe inclusiva verso le persone di colore.

Chiara Ferragni: il make up non inclusivo

Una vera e propria bufera ha investito Chiara Ferragni che, nelle ultime settimane, ha lanciato sul mercato la sua nuova linea di make up.

La guru dei beauty Loretta Grace – che da sempre è in prima linea per l’inclusività e contro ogni forma di discriminazione – ha tuonato via social contro la linea di trucchi dell’influencer che, a suo dire – ma anche secondo molti altri utenti – non sarebbe affatto inclusiva. “È poco smart avere una policy che esclude completamente la dark skin. Se si fa una campagna inclusiva che vuole lanciare un messaggio inclusivo, allora poi nella pratica bisognerebbe mantenere la stessa visione.

Non ho visto nessuno (makeup artist dark skin) ricevere quel pacco”, ha dichiarato sui social Loretta Grace, il cui messaggio è stato condiviso da centinaia di fan e sostenitori.

Chiara Ferragni: il silenzio social

Per il momento Chiara Ferragni non ha commentato né replicato alla polemica che si è scatenata contro di lei via social, ma non è escluso che lo faccia in futuro. Polemiche simili hanno investito anche altre vip prima di lei: tra queste anche Clio Zammatteo, meglio conosciuta come Clio Make Up, accusata proprio di non aver pensato a dei colori inclusivi quando ha lanciato sul mercato la sua linea di correttori e fondotinta.

Chiara Ferragni: i successi

Nonostante le polemiche in rete Chiara Ferragni continua a macinare importanti traguardi e successi: l’influencer, che ha da poco lanciato sul mercato le sue nuove linee di make up, di gioielli e di lingerie, molto presto sarà protagonista della sua prima serie tv, The Ferragnez, che sarà visibile da dicembre su Amazon Prime. Grandi novità attendono l’influencer anche per il prossimo anno: lei e Fedez infatti cambieranno casa e si traferiranno in un appartamento molto più grande che consentirà loro di avere molto più spazio.

“Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”, ha confessato l’influencer.