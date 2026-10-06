Chiuso un tratto della metro M1: attivati bus sostitutivi

Circolazione sospesa sulla M1 tra Pagano e Gambara dopo che un passeggero si è sentito male. ATM ha predisposto un servizio di bus sostitutivi. Stop alla M1 tra Pagano e Gambara per soccorrere un passeggero che ha accusato un malore. Attivati i bus sostitutivi nella tratta interessata.

Mattinata complicata sulla linea rossa della metropolitana di Milano. Martedì 6 ottobre 2026 la M1 è stata chiusa tra Pagano e Gambara dopo che un passeggero si è sentito male a bordo di un treno. Attivati i soccorsi e i bus sostitutivi.

Metro M1 chiusa tra Pagano e Gambara: cosa è successo

La comunicazione è arrivata da ATM, che ha segnalato la sospensione della circolazione tra le due stazioni per consentire di soccorrere la persona che aveva accusato il malore.

I treni sono stati sostituiti da autobus, mentre sul resto della linea sono state segnalate possibili maggiori attese.

Il punto è quello compreso tra Pagano e Gambara. Non tutta la M1, dunque. La sospensione riguarda quella tratta, mentre il servizio prosegue regolarmente nelle altre parti della linea.

Una situazione che può cambiare in pochi minuti il viaggio di chi si trova sulla rossa.

Si scende dal treno, si cerca il bus sostitutivo e si riparte. O almeno ci si prova, con tempi inevitabilmente diversi dal normale.

ATM ha indicato anche le fermate dei mezzi sostitutivi. A Pagano gli autobus fermano in via del Burchiello. A Gambara in piazza Gambara, all’altezza di via Aguissola. Poi De Angeli, con fermata in via Trivulzio, e Wagner, in piazza Wagner, sul lato del mercato comunale.

M1 chiusa a Milano, bus sostitutivi e possibili attese

La situazione è stata riportata anche dal Corriere della Sera, che ha riferito del passeggero sentitosi male sul treno e della conseguente sospensione della circolazione tra Pagano e Gambara. Anche il quotidiano indica i bus sostitutivi come soluzione adottata per collegare le due stazioni.

ATM, nella propria comunicazione sullo stato della metropolitana, ha spiegato che i treni sono sostituiti dai bus nella tratta interessata e ha invitato a considerare possibili maggiori attese anche sul resto della linea.

Non vengono invece forniti ulteriori dettagli sulle condizioni della persona soccorsa. Ed è un punto da mantenere distinto: il dato certo è il malore a bordo e l’intervento dei soccorsi. Il resto non è stato comunicato.

Nel frattempo, per chi deve attraversare la zona, il viaggio cambia. Pagano, Gambara, De Angeli, Wagner. Quattro fermate indicate da ATM per il servizio sostitutivo.

Una parentesi nel normale funzionamento della linea rossa, nata da un’emergenza sanitaria. Il servizio viene riorganizzato mentre i soccorsi intervengono. Poi si attende il ritorno alla normalità.

Per ora il quadro è questo. La M1 è sospesa tra Pagano e Gambara, i bus prendono il posto dei treni nella tratta interessata e ATM segnala possibili attese sul resto della linea. Le altre tratte, invece, restano operative.