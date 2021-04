Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro più innamorati che mai: “Questa è la famiglia”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, più innamorati che mai, hanno trascorso la Pasqua insieme ad Eleonora Giorgi, madre dell'ex gieffino.

A un anno dall’inizio della loro storia d’amore al Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono più innamorati che mai e durante le feste pasquali si sono mostrati insieme al resto della loro famiglia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: l’amore

Nonostante in molti li dessero per spacciati l’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sembra procedere a gonfie vele. I due hanno trascorso la Pasqua in compagnia della madre di Paolo, Eleonora Giorgi, che a quanto pare avrebbe un’ottima complicità con Clizia. Il figlio dell’attrice intanto ha già stretto uno splendido legame con Nina, la figlia che Clizia ha avuto dal suo precedente matrimonio con Francesco Sarcina, e in tanti si chiedono se prima o poi lei e Paolo avranno un altro figlio insieme.

La coppia per il momento è andata a convivere in una nuova casa a Roma, e dopo l’anello di fidanzamento hanno annunciato che presto – emergenza sanitaria permettendo – convoleranno a nozze. Nessuno dei due per il momento ha parlato del desiderio di allargare la famiglia, ma in tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più. Clizia annuncerà presto l’arrivo di un bebè in casa Ciavarro? Per saperlo non resta che attendere.