Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono stati raggiunti da una notizia terribile: una fan di nome Lindsay si è suicidata perché vittima di bullismo. E’ stata lei, nel corso dell’ultima edizione del GF Vip, a creare una pagina in loro sostegno.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sconvolti: una fan si è suicidata

Una terribile notizia ha sconvolto Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Lindsay, una fan che aveva creato una pagina per sostenerli durante la loro avventura al GF Vip, si è suicidata. La ragazza era vittima dei bulli e, purtroppo, non ha visto altra via d’uscita che la morte. Il triste annuncio è stato dato su Twitter ed è qui che gli ex Vipponi l’hanno scoperto. Dal Moro ha scritto:

“Ti abbraccio piccola Lindsay. Grazie davvero piccola. Stop bullying please”.

Le parole di Oriana sulla fan

Dopo il cinguettio di Dal Moro è arrivato anche quello della Marzoli. Oriana ha scritto:

“Le cose che si dicono… Non sappiamo la situazione e i limiti altrui. Non sappiamo quanto possiamo ferire chi ci sta davanti”.

La fan che si è suicidata era quella che gestiva la pagina Twitter Oriele France.

Stop al bullismo: l’unione dei fan su Twitter

La notizia del suicidio della fan di Daniele e Oriana ha sconvolto tutti. Su Twitter sono arrivati tantissimi messaggi che hanno un solo grido: “Stop al bullismo“. Un utente ha scritto: “Come si fa ad arrivare a una cattiveria così simile da far suicidare una ragazza…“. Stando a quanto riportato dalla pagina Escusate, la ragazza si è tolta la vita “per molestie scolastiche“.