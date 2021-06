Davide Lorusso rompe il silenzio: “Jessica è accecata dalla rabbia”

Davide Lorusso ha replicato alle accuse di Jessica Antonini e ha fornito la sua versione dei fatti.

Dopo le accuse da parte dell’ex fidanzata Jessica Antonini Davide Lorusso ha rotto il silenzio e ha confessato la sua versione in merito alla loro rottura.

Davide Lorusso contro Jessica Antonini

Di recente Jessica Antonini ha annunciato la fine della sua liaison con Davide Lorusso e ha dichiarato che lui l’avrebbe lasciata senza fornirle spiegazioni plausibili e che, secondo lei, lui sarebbe gay.

Davide ha replicato affermando che Jessica probabilmente sarebbe “accecata dalla rabbia” e che le sue accuse nei suoi confronti sarebbero del tutto infondate. Si da il caso infatti che l’ex volto di Uomini e Donne – secondo la versione dello stesso Lorusso – abbia spiegato a Jessica i suoi dubbi sulla loro relazione e che, prima di partire, avrebbe abbracciato a lungo la tatuatrice romana prima di salutarla alla stazione (Jessica aveva invece affermato che lui se ne fosse andato improvvisamente e senza salutare).

“A Jessica avevo parlato dei miei dubbi nell’ultimo week-end che avevamo trascorso insieme. Non sono mai scappato dalla stazione: ci siamo salutati abbracciandoci. Le avevo detto che avevo bisogno di prendermi dei giorni per riflettere sul nostro rapporto. Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e volevo del tempo per ragionare. Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio. La situazione poi è precipitata”, ha dichiarato Davide.

Davide Lorusso: le accuse di Jessica

Jessica Antonini ha accusato Davide di essere un codardo e di non essersi saputo prendere le sue responsabilità. La tatuatrice aveva anche dichiarato anche che suo figlio fosse rimasto ferito dalla sua rottura con Davide Lorusso poiché i due avevano molto legato. Anche in questo caso Davide ha rinnegato le accuse, affermando che lui e il bambino avessero un ottimo rapporto. Dopo la replica di Davide lui e Jessica avranno modo di chiarirsi ulteriormente?

“Non l’ho mai presa in giro, né l’ho mai tradita. L’ho sempre trattata bene e non capisco perché lei debba buttare via tutto quello che c’è stato tra noi, senza riuscire a conservarne il bello. Penso sia accecata dalla rabbia”, ha dichiarato Davide.

Davide Lorusso: il chiarimento

Davide ha affermato di auspira in un chiarimento faccia a faccia con Jessica che, a suo dire, avrebbe bloccato il suo numero di telefono. I due riusciranno a chiarirsi?