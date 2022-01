Dayane Mello sulle molestie a La Fazenda: “Nulla di grave, ero cosciente. Sapevo cosa stava succedendo”

Ospite a Verissimo, Dayane Mello ha raccontato per la prima volta la sua verità sulle presunte molestie di cui è stata vittima durante La Fazenda.

La modella e imprenditrice brasiliana, Dayane Mello, ha deciso di parlare per la prima volta di quanto accaduto a La Fazenda, facendo chiarezza sulle presunte molestie sessuali ricevute dal cantante Nego Do Borel.

Dayane Mello sulle molestie a La Fazenda: “Nulla di grave”

Nella giornata di domenica 16 gennaio, Dayane Mello sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In questa circostanza, la modella divenuta nota in Italia in occasione della sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip parlerà per la prima volta di quando accaduto a La Fazenda, il reality brasiliano del quale è stata recentemente concorrente.

A La Fazenda, infatti, le telecamere dello show aveva ripreso Dayane Mello in stato di ubriachezza mentre veniva molestata sessualmente dal cantante Nego Do Borel.

Secondo quanto riferito dalla modella a Verissimo, tuttavia, la realtà dei fatti sarebbe molto diversa e, durante il reality, non sarebbe accaduto “nulla di grave”, contrariamente a quanto ipotizzato dal pubblico e dai fan.

Per Dayane Mello, infatti, “la verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una molestia”.

Dayane Mello sulle molestie a La Fazenda: “Ero cosciente. Sapevo cosa stava succedendo”

Nonostante le sue affermazioni e la convinzione con la quale asserisce che non ci sia stata alcuna molestia, Dayane Mello ha dichiarato di essersi commossa per le manifestazioni di solidarietà che le sono state rivolte dopo l’episodio.

Simili manifestazioni, tuttavia, non erano necessarie in quanto l’intera vicenda è scaturita da un tragico malinteso.

A questo proposito, la modella brasiliana ha dichiarato: “So che sono stata supportata da tantissime donne, ma non posso dire una cosa falsa. Le persone non hanno capito bene la situazione. Io sono sempre con le donne, ma non posso portare sulle spalle un peso di qualcosa che non è successo. Sto bene con me stessa perché ho detto la verità.

Ero estremamente cosciente e sapevo tutto quello che stava succedendo”.

Dayane Mello sulle molestie a La Fazenda: la commozione per la solidarietà ricevuta

L’accaduto ha portato all’espulsione dal reality di Nego Do Borel ma le immagini incriminate non sono state mostrate alla modella prima della sua eliminazione da La Fazenda. Nel momento in cui Dayane Mello ha visto le clip che hanno fatto indignare il suo fandom, le ha accolte con estrema tranquillità, minimizzando il tutto.

La reazione dell’ex gieffina ha spiazzato i fan che l’avevano difesa per settimane mentre la donna ha più volte ribadito di non voler essere difesa. Commentando l’episodio a Verissimo, infatti, Dayane Mello ha parlato di “strumentalizzazione” della circostanza e si è detta “rammaricata” ma, allo stesso tempo, determinata a raccontare la verità per poter essere “a posto con la coscienza”.