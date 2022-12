Del Piero e Juventus: la risposta dell'ex calciatore

Lo storico numero 10 del club bianconero Alessandro Del Piero risponde alla domanda sulla possibilità di rivederlo alla Juventus, alla dirigenza della squadra in un momento estremamente delicato per la squadra.

Del Piero scopre in diretta le dimissioni del CdA

La bandiera della Juventus era ospite in Qatar di una trasmissione televisiva come commentatore, quando il presidente Andrea Agnelli e tutti i membri del consiglio di amministrazione hanno annunciato improvvisamente le loro dimissioni. interpellato in diretta su quanto stesse succedendo, non ha usato mezzi termini nel descrivere la grandezza e la complessità del problema che sta vivendo in questo momento la squadra bianconera: «Questa cosa è enorme.

Ci sono indagini in corso per delle cose che sono successe durante il Covid. Ma sono cose che leggo sui giornali, che non so», riflettendo anche sul fatto che, sebbene Andrea Agnelli si sia dimesso da presidente, non è per questo cambiata la proprietà della quadra.

Del Piero: «Dobbiamo essere ancora più tifosi»

Esattamente come è successo a Paolo Maldini al Milan, ci sono tantissime persone che vorrebbero vedere Alessandro Del Piero tornare da dirigente alla sua squadra del cuore.

Ora più che mai. Ma l’ex capitano non si sbilancia e, annunciando a Sky Sport la volontà di evitare commenti su notizie e indiscrezioni riguardo il caso della squadra bianconera, si limita a supportare i nuovi dirigenti di cui elogia la professionalità e la passione degna dei tifosi juventini. Lo fa tramite una riflessione sui canali social, che si apre così: «La Juventus è una parte della mia vita, e nemmeno piccola.

Per la mia storia non sarò mai altro da quei colori. Come tutti i tifosi seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto […] e l’unica cosa che conta e che può fare chi ama la Juventus è mettere nelle migliori condizioni di lavorare le persone alle quali il club è stato affidato».