Domenica In Show, momento d’imbarazzo tra Mara Venier e Renzo Arbore: “…ce l’hai sotto”

A Domenica In Show c'è stato dell'imbarazzo tra la padrona di casa Mara Venier e Renzo Arbore che rivela anche di avere una collezione particolare...

Mara Venier e Renzo Arbore…. chi se lo ricorda sa che il loro è stato un grande amore. I due nel corso di una chiacchierata particolarmente lunga nello studio di Domenica In Show, hanno dimostrato che il loro legame con il passare degli anni si è trasformato in qualcosa di diverso e i momenti di complicità non sono certo mancati anche se molti altarini sono stati scoperti.

I più attenti avranno notato che ad un certo punto c’è stato un piccolo incidente di percorso “osé” dal quale è scaturito un piccolo momento di imbarazzo proprio poco prima che si esibisse.

Domenica In, cosa è successo tra Mara Venier e Renzo Arbore

La piccola gaffe è avvenuta proprio nel momento più improbabile. Arbore stava infatti per dedicare una canzone a Mara Venier. Non ci è voluto molto prima che l’artista si rendesse conto che mancava qualcosa di molto importante ossia il microfono: “Se mi date… dovrei avere un microfono…”.

La padrona di casa si è avvicinata a lui per aiutarlo ed è stato da lì che le è venuta l’intuizione che il microfono non potesse trovarsi lontano ossia niente meno che sotto la sua seduta: “Ce l’hai sotto, non lo senti…”. Immediata la risposta del pubblico in sala.

La strana collezione di Renzo Arbore

Il cantautore e presentatore durante il botta e risposta con la ex compagna ha rivelato di avere una collezione alquanto singolare.

Mara Venier ha infatti raccontato un aneddoto relativo a quando stavano ancora insieme: “Una volta trovai una confezione di latte scaduto da 11 anni”. Arbore ha subito replicato: “Sì perchè io le colleziono […] E ora la Regione Puglia le prenderà e le esporrà in un Museo”.