Una ragazza di 27 anni è stata trovata morta nel parco Lunetta Mariotti, nel quartiere Navile di Bologna, nella mattinata del 14 ottobre. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118: la polizia è al lavoro per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause del decesso. La tragedia arriva a pochi giorni dalla morte di un’altra giovane nel Bolognese.

27enne trovata morta nel parco Lunetta Mariotti a Bologna

Una donna di 27 anni, di origine albanese e senza fissa dimora, è deceduta nella mattinata del 14 ottobre all’interno del parco Lunetta Mariotti, nel quartiere Navile di Bologna. Come riportato da Bologna Today, l’allarme è scattato poco dopo le 9.30, quando un uomo è uscito dall’area verde per chiedere aiuto dopo aver trovato la giovane riversa a terra.

L’età della vittima, inizialmente indicata in 20 anni, è stata successivamente corretta.

Bologna, 27enne morta nel parco pubblico Lunetta Mariotti: indagini in corso

Secondo quanto riferito alla polizia, e riportato da Bologna Today, l’uomo si sarebbe presentato come un amico della ragazza, raccontando di aver trascorso la notte insieme a lei facendo uso di alcol e sostanze stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori del 118, che hanno tentato di rianimare la ventisettenne senza riuscire a salvarle la vita. Le circostanze del decesso devono ancora essere chiarite e saranno gli accertamenti a stabilire che cosa sia accaduto.