Sono diventate virali le immagini di Dua Lipa che è stata beccata insieme all'attore Aron Piper in una discoteca a Madrid. Nasce una coppia?

In queste ore non si parla di altro. La nota popstar albanese Dua Lipa e l’attore di Elite Aron Piper sono stati beccati insieme in un locale di Madrid. In una delle molte clip che girano sui social, i due si trovavano particolarmente vicino e – secondo alcune persone – pare che i due si siano persino scambiati un bacio.

Inutile dire che le immagini sono diventate virali sui social nel giro di pochissimo e le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. La domanda che ci poniamo è la seguente: tra i due potrebbe presto nascere una coppia?

Dua Lipa e Aron Piper insieme in una discoteca di Madrid

Sono diversi in particolare i momenti in cui sono stati immortalati. I due infatti sono anche scesi in pista e hanno fatto un ballo un insieme. In un’altra clip ancora sono stati visti mentre lasciavano il locale. Di sicuro quello che emerge da queste immagini e che ci sia davvero molta chimica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dua Lipa Fanpage (@queenofpop_dualipa)

Qualche mese fa la rottura con Anwar Hadid

A dicembre 2021 Dua Lipa si era lasciata defitivamente con il fidanzato e modello 22enne Anwar Hadid. La loro era stata una rottura annunciata. A mettere un punto fine ad una storia durata circa due anni sarebbe stata la lontananza tra i due che avrebbe logorato irrimediabilmente i rapporti di coppia.