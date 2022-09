Elisa fa una dedica ad Emma durante il concerto a Taormina: le parole per il signor Rosario Marrone commuovono i fan.

Elisa, durante il suo concerto al Teatro Antico di Taormina, ha fatto una commovente dedica ad Emma Marrone e al suo papà, scomparso improvvisamente lunedì 5 settembre 2022. Il video del momento è virale.

Lunedì 5 settembre è morto improvvisamente Rosario Marrone, papà della cantante Emma. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, sia persone comuni che quanti vivono a stretto contatto con l’artista. Il padre di ‘Real Brown’, infatti, è sempre stato molto presente nella vita della figlia ed è stato proprio lui, chitarrista, a trasmetterle la passione per la musica. Elisa, amica e collega di Emma, nel corso del concerto al Teatro Antico di Taormina, ha voluto fare una commovente dedica alla famiglia Marrone.

Elisa, prima di esibirsi con il brano Hallelujah di Leonard Cohen, ha dichiarato:

“Mi piacerebbe, siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me, ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia, sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un’amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare l’Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo, il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina”.