Elisabetta Gregoraci contro Antonella Fiordelisi: “Mi ha diffamato, sono schifata”

Elisabetta Gregoraci ha avuto una furiosa lite con Antonella Fiordelisi? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente.

Stando ai rumor circolati in rete Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci se ne sarebbero dette di tutti i colori in uno studio Mediaset dove si sarebbero recate a registrare la puntata di una famosa trasmissione tv.

Antonella Fiordelisi contro Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi hanno litigato? Secondo i rumor in circolazione le due avrebbero avuto un acceso diverbio nel dietro le quinte di un famoso programma Mediaset a proposito di alcune presunte attenzioni che la Fiordelisi avrebbe riservato (secondo la voce in circolazione) all’ex marito della Gregoraci, Flavio Briatore. La voce non ha ricevuto conferme né smentite ma a poche ore dal presunto sfogo Antonella Fiordelisi si è sfogata via social scrivendo:

“Sono delusa, amareggiata, schifata, inc**a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo.

Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi. Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”.

Elisabetta Gregoraci: nessuna replica social

Per il momento Elisabetta Gregoraci non ha replicato né commentato la notizia in circolazione.

In passato la stessa showgirl ha però confessato di essere molto gelosa dell’ex marito, Flavio Briatore e infatti durante la sua partecipazione al GF Vip 5 si era infuriata con l’influencer Giulia Salemi (che secondo lei aveva “fatto la carina” con il famoso imprenditore per fini personali.

Elisabetta Gregoraci: il rapporto con Briatore

In tanti credono anche che tra la showgirl e il suo ex marito ci siano buone possibilità di un ritorno di fiamma, ma sulla questione al momento non esistono conferme. I due dopo la loro rottura hanno mantenuto buoni rapporti per il bene del loro bambino, Nathan Falco, e più volte lo stesso Briatore ha affermato che la Gregoraci sarebbe una componente integrante della sua vita. “È un amore meraviglioso. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan”, ha dichiarato la Gregoraci.