Erika Mattina chi è: dagli insulti per le foto con la compagna Martina Tammaro a Miss Mondo

Erika Mattina è la finalista italiana per il concorso di bellezza Miss Mondo. Scopriamo meglio chi è la ragazza, la sua vita privata e il suo attivismo

Erika Mattina è una giovane donna nota per la sua patecipazione a un programma di Rai Due e per il suo attivismo a favore della comunità LGBT+, di cui lei è membro orgoglioso. Vediamo chi è Erika Mattina, la sua vita privata e la sua carriera, tra televisione e mondo della moda.

Erika Mattina: chi è

Erika Mattina è nata il 21 luglio del 1997 a Brugherio, nella provincia di Monza e Brianza.

Dopo il liceo si è laureata all‘Università Bicocca di Milano in Scienze dei Servizi Giuridici, una laurea triennale. Ha poi deciso di non proseguire con lo studio, preferendosi dedicare ad altre sue passioni e ad altri interesti.

Erika è molto sportiva e si è avvicinata anche al mondo dello spettacolo e della moda, prendendo parte ad alcuni programmi televisivi e parteciapndo a Miss Mondo nel 2021, dove è arrivata alla fase finale rappresentando l’Italia.

Attivista per la comunità LGBT+, ha pubblicato un libro che tratta questo argomento.

Erika Mattina: la relazione con Martina Tammaro

Erika ha fatto coming out a 19 anni, e il suo orientamento sessuale ha trovato molti ostacoli: alcuni suoi amici si sono allontanati da lei, e ha dei problemi anche con la sua famiglia, con cui non parla da alcuni mesi.

Erika ha conosciuto la sua fidanzata Martina Tammaro nel corso del programma Rai “Furore”, dove entrambe erano delle figuranti.

Martina studia Economia, e le due ragazze ora vivono insieme nella casa dei genitori di Martina, che hanno accettato questa relazione, che dura da più di 4 anni.

Erika e Martina hanno aperto una pagina insieme su Instagram “Le perle degli omofobi”, dove cercano di combattere l’omofobia, e hanno anche pubblicato un libro con lo stesso nome.

Erika Mattina: la partecipazione a “La Caserma”

A inizio del 2021 Erika ha partecipato al reality di Rai Due “La Caserma”, un programma che puntava a mettere in riga dei ragazzi un po’ indisciplinati.

Il concetto dietro a questo programma è simile a quello di “Il Collegio”, ma in questo caso con dei ragazzi già maggiorenni e che devono sottostare alla ferrea disciplina di una caserma militare invece che di quella di un collegio.

Già durante il video di presentazione di Erika la ragazza aveva detto di essere fidanzata con un’altra donna, scatenando alcune proteste e alcune critiche nei suoi confronti a causa unicamente della sua sessualià.

Erika Mattina: la finale a Miss Mondo

Erika è arrivata in finale a Miss Mondo 2021, rappresentando con orgoglio l’Italia.

Appena uscita la notizia, però, molte persone hanno criticato la scelta di inviare Erika a rappresentare l’Italia, dicendo che la ragazza è potuta arrivare fino in finale solo perché lesbica, per mandare un messaggio buonista e politicamente corretto al Paese.

Erika però non si è curata di queste critiche, e porta avanti a testa alta la sua partecipazione al concorso di bellezza e il suo orientamento sessuale.