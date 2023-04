Europei 2023, Italia campione d'Europa di ginnastica artistica: prima volta nella storia

Inizio col botto. Il. tricolore firma un record sportivo durante la prima giornata degli Europei 2023 ad Antalya, in Turchia: per la prima volta nella storia della ginnastica artistica maschile a squadre, l’Italia conquista il titolo di campione d’Europa.

Gli autori del nuovo record italiano

Non poteva iniziare meglio il campionato europeo di ginnastica artistica in atto questi giorni in Turchia e iniziato appunto proprio oggi, martedì 10 aprile. Le firme dei cinque atleti che hanno scritto oggi una nuova pagina della storia della nazionale italiana sono quelle di Yumin Abbadini, Lorenzi Minh Casali, Marco Levantesi, Marco Lodadio e Mario Macchiati. Grazie a loro l’Italia ha conquistato il titolo nella gara a squadre maschile, ottenendo finalmente una medaglia in precedenza solo sfiorata (con l’argento della stagione passata): 249.256 i punti con i quali il quintetto azzurro è riuscito a precedere la padrona di casa, arrivata vicinissima con 248.262 punti.

Il resto del podio

Serietà e qualità. Il team italiano ha saputo tirare fuori al momento giusto gli artigli per resistere durante i momenti più delicati della gara, riuscendo poi a esprimersi senza riserve non appena ha potuto. L’Italia si lascia dietro anche la favorita Gran Bretagna che, vincitrice dello scorso anno, si è fermata oggi a 246.961 punti sul gradino più basso del podio.