Eva Henger prossima concorrente del Grande Fratello Vip? La showgirl si autocandida

Eva Henger potrebbe essere una valida concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip

L’ex attrice pornografica Eva Henger è nota per la sua incredibile bellezza, confermata dalle vittorie del titolo di Miss Teen Ungheria nel 1989 e di Miss Alpe Adria nel 1990. Il suo primo servizio fotografico senza veli risale all’inizio degli anni Novanta, a seguito del quale divenne famosa poco dopo, iniziando a lavorare come modella.

Successivamente Eva Henger si trasferì in Italia, cominciando a collaborare con colui il quale sarebbe poi diventato suo marito, ossia il produttore Riccardo Schicchi. Qualche anno dopo uscì poi il film con Rocco Siffredi che la lanciò nel mondo dell’hard, anche se oggi la sua carriera da pornostar è stata messa da parte.

La splendida 48enne è infatti diventata una vera showgirl a tutti gli effetti, attiva soprattutto nei programmi di Barbara D’Urso nelle vesti di opinionista.

Di recente l’attrice ha voluto lanciare una provocazione ai suoi fan, chiedendo loro: “Ma una Eva Henger al GF Vip?”.

L’ipotesi che l’ex pornostar possa diventare una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 potrebbe di fatto esser presa in seria considerazione da Mediaset? La mamma di Mercedesz ha del resto già fatto parecchio discutere per via di numerosi altri accadimenti. Ricordiamo ad esempio il famoso litigio con la figlia a causa del fidanzato di quest’ultima. Come non dimenticare poi il Canna Gate che la vide protagonista contro Francesco Monte all’Isola dei Famosi?