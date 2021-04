Tommaso Zorzi stuzzica Barbara D’Urso: “Lei non fa più il mio nome? Io invece la nomino”

La bagarre tra Tommaso Zorzi e Barbara D’Urso continua: l'ultima replica dell'ex gieffino alla conduttrice partenopea

Tommaso Zorzi ha iniziato a muovere i suoi primi passi in tv andando nei salotti di Barbara D’Urso. Eppure proprio lì ha deciso di non farsi più vedere dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 5. L’ex gieffino ha poi spiegato di non avere nessun problema con la conduttrice partenopea, ma di aver scelto di non presenziare in diversi programmi televisivi per evitare un’eccessiva esposizione.

Tuttavia qualche giornale ha riportato nei giorni scorsi la notizia secondo cui la Carmelita nazionale avrebbe più volte evitato di fare il nome di Tommaso Zorzi a Domenica Live. Proprio su tale gossip l’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi ha deciso di aprirle la terza puntata del suo show Il Punto Z.

Riferendosi dunque al possibile snobbamento da parte di Barbara D’Urso, Tommaso Zorzi ha precisato: “Sappi che io invece ti nominerò sempre, perché sei una professionista. Ti stimo e non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te […]”. Tra i due è dunque amicizia finita, oppure presto torneranno a farsi rivedere insieme?