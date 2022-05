Ex gieffini, la rottura tra Manuel e Lulù: qualcuno se l'aspettava, mentre altri sperano in un ritorno di fiamma.

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié continua a far discutere. Gli ex gieffini, coloro che hanno visto dal vivo nascere questo amore, hanno commentato la cosa e qualcuno ha ammesso che si aspettava che la storia arrivasse presto al capolinea.

Ex gieffini: la rottura tra Manuel e Lulù

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non sono più una coppia da qualche giorno. La rottura, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha lasciato senza parole i fan. Tra gli ex gieffini, invece, qualcuno si aspettava che la storia arrivasse al capolinea. Il settimanale Chi ha raggiunto gli ex Vipponi e ha chiesto loro un commento sulla fine della love story. Katia Ricciarelli, che non ha mai visto di buon grado l’unione, ha dichiarato:

“Anche stavolta la rompiscatole c’aveva indovinato. Ho sempre pensato che la storia tra Manuel e Lulù sarebbe finita. Sia chiaro che non ho nulla contro l’amore, anzi devo dire che lo supporto sempre. Diciamo che credo nell’amore e lo sostengo quando è sincero. Lulù la vedo effimera. Manuel è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza. Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due. Sì perché erano la coppia che suscitava interesse. lei passava ogni volta da crocerossina innamorata”.

Le parole di Aldo Montano e Davide Silvestri

Mentre Katia Ricciarelli è stata pungene, Aldo Montano e Davide Silvestri sono stati più delicati. Lo schermidore, essendo molto amico di Manuel, è stato di poche parole. Ha dichiarato:

“Come a tutti noi capita di innamorarsi e anche di lasciarsi. Fa parte tutto della vita. Ma va anche dato il giusto peso a tutto”.

Davide Silvestri, invece, è stato come sempre super partes:

“Onestamente la cosa non mi riguarda. Preferisco starne fuori, non conosco le motivazioni scatenanti e nemmeno i fatti. Quindi è inutile per me dare dei giudizi. Sono dispiaciuto e questo sia chiaro. Manuel l’ho sempre apprezzato come persona, come uomo e spero tanto di rivederlo presto. Con lui ho avuto un bellissimo rapporto nella casa, ma poi ci siamo persi. Mi auguro che entrambi ritrovino la felicità e che non soffrano troppo in questo momento. Quando si spegne un rapporto è sempre un fallimento per tutti e auguro loro il meglio”.

Sophie Codegoni è l’unica romantica

Sophie Codegoni, infine, ha fornito un commento all’insegna del romanticismo. La fidanzata di Alessandro Basciano ha dichiarato: