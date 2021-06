Fabio Fulco è diventato papà: la fidanzata Veronica ha partorito

Fabio Fulco ha annunciato di essere diventato papà per la prima volta: l'attore ha dato il lieto annuncio via social.

Fabio Fulco è finalmente diventato papà per la prima volta: l’attore ha dato il lieto annuncio via social a poche ore dalla nascita della sua prima figlia.

Fabio Fulco è padre

Con enorme gioia Fabio Fulco ha dato l’annuncio della nascita della sua prima figlia, avuta insieme alla fidanzata Veronica Papa.

Mistero ancora sul nome della piccola, che sarebbe nata il 27 giugno. “Oggi è il giorno più bello della mia vita!”, ha scritto Fabio Fulco via social annunciando la nascita della bambina. Nella foto postata dall’attore si vede una statua di Madre Teresa di Calcutta che tiene in braccio un bambino. Lui e Veronica Papa stanno insieme da circa 3 anni e la loro storia è diventata da subito importante, tanto che l’attore ha presto concretizzato il sogno di costruire insieme a lei una famiglia.

Fabio Fulco: la figlia

Al momento l’attore e la sua fidanzata hanno preferito tenere top secret il nome della loro bambina, anche se hanno già specificato che la piccola avrà il nome di una famosa santa (forse proprio quello di Madre Teresa?). Entrambi infatti hanno una grandissima fede religiosa. “Sveleremo il nome quando nascerà: mia figlia si chiamerà come una santa della quale Veronica e io siamo devotissimi. Non vedo l’ora.

Spero che questi ultimi due mesi passino al più presto”, ha dichiarato l’attore annunciando che sarebbe diventato padre per la prima volta.

Fabio Fulco: l’amore per Veronica

Lui e Veronica Papa si sono incontrati per la prima volta ad un evento di moda e lo stesso Fulco ha svelato che all’inizio della loro frequentazione sarebbe stato frenato dalla differenza d’età con Veronica Papa (di ben 25 anni). “Fin da quando ci siamo conosciuti, mi sono chiesto se fosse giusto iniziare una relazione con una ragazza così tanto più giovane di me. Mi dicevo: “Ora va tutto bene ma tra qualche anno? Che accadrà?”. Proprio Veronica mi ha tranquillizzato, mi ha fatto capire che, in fondo, ci si può amare a qualsiasi età, perché non conta l’anno di nascita, contano gli interessi comuni e le passioni Infatti, con i giorni, le settimane, i mesi, convivendo, ho scoperto di avere tante affinità con Veronica, tanti valori”, ha svelato l’attore, all’epoca reduce da una rottura con Cristina Chiabotto.