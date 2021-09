Federica Panicucci come una sposa: l’abito bianco sfoggiato a Venezia

Con un meraviglioso abito bianco a Venezia 78, Federica Panicucci è stata scambiata per una sposa, ricevendo i complimenti dei fan

Federica Panicucci ha partecipato nelle scorse alla proiezione di un film a Venezia 78. Ovviamente non è mancato per l’occasione anche il suo red carpet, a fianco del compagno Marco Bacini. Innamorati come non mai, la coppia si è mostrata super affiatata, mentre la presentatrice Mediaset ha sfoggiato un favoloso abito bianco da sogno.

Federica Panicucci da sogno a Venezia

Si trattava nello specifico di una spettacolare creazione in mikado color chamomile, con un’ampia gonna a ruota e rouches laterali di Antonio Riva Milano. Con le spalle scoperte e una cintura a fiocco in vita, Federica ha inoltre sfoggiato una borsa personalizzata a completamento dell’outfit da favola.

Documentando tutto con il suo smartphone, la stessa Panicucci è apparsa assai divertita e incredula quando durante il lungo il percorso sono giunti gli applausi e le felicitazioni da parte della folla lì presente.

Molti hanno infatti scambiato la conduttrice di Canale 5 per una sposa in procinto di recarsi verso l’altare, mentre lei accoglieva gli auguri e Marco la precedeva elegante e divertito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

“Una serata meravigliosa con il mio amore”, ha scritto Federica Panicucci sul suo profilo Instagram, immortalando l’indimenticabile serata con una serie di scatti davvero favolosi. Se dunque i fiori d’arancio della coppia possono aspettare ancora un po’, le “prove” generali delle nozze sono andate molto bene!