Federica Sciarelli ha avuto il Covid: “Mi scuso se la puntata di Chi l’ha visto è slittata”

Federica Sciarelli ha annunciato di esser stata positiva al Coronavirus. Per questo è slittata la puntata di Chi l'ha visto?

Federica Sciarelli ha annunciato di esser risultata positiva al Coronavirus e ha dunque svelato perché la puntata di Chi l’ha visto? del 12 gennaio è slittata al 19 gennaio.

Federica Sciarelli: il Covid

Federica Sciarelli si è scusata con il pubblico di Chi l’ha visto? dopo che la puntate del 12 gennaio è slittata al 19.

La stessa conduttrice ha spiegato che il motivo sarebbe stato legato alla sua positività al Coronavirus. La conduttrice ha anche affermato che, grazie alla terza dose di vaccino, sarebbe guarita in poco tempo:

“Buonasera a tutti voi, naturalmente vi devo chiedere scusa. Vi chiedo scusa per questo slittamento della puntata. Colpa mia, purtroppo anche io ho avuto il posto di blocco. Vi assicuro che ne avrei fatto volentieri a meno.

Però sono tornata. Sono cose che capitano ai vivi. Terza dose, è finita presto. E allora, senza indugi, iniziamo la stagione di questo nuovo anno. Naturalmente buon anno a tutti, il mio non è iniziato nel migliore dei modi”, ha affermato.

Federica Sciarelli e gli altri vip positivi al Covid

Federica Sciarelli non è l’unico volto televisivo ad essere risultata positiva al Coronavirus nelle ultime settimane. Come lei sono risultati positivi a Covid-19 anche Fedez, Chiara Ferragni e Aka7even (che è atteso nelle prossime settimane al Festival di Sanremo 2022).

Fortunatamente nessuno di loro ha sviluppato sintomi gravi della malattia.

Federica Sciarelli: l’addio a Chi l’ha visto?

Più volte sono circolate indiscrezioni riguardanti un presunto e imminente addio di Federica Sciarelli al suo storico show. La stessa conduttrice in passato ha rivelato quanto sia stato a volte stressante e complesso per lei condurre Chi l’ha visto? “È il motivo per cui sarei tentata di lasciare il programma. Ormai ai miei occhi l’Italia è diventata un grande cimitero: dovunque vada, associo le città ai nostri casi.

L’anno scorso sono stata lì lì per mollare tutto ma poi mi è stato chiesto di restare. Così ho fatto e probabilmente così farò a settembre. Inoltre amo questo programma”, ha dichiarato.