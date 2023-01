Dopo il coming out a Verissimo, Federico Fashion Style è tornato sui social e si è dedicato un po’ ai fan.

Il parrucchiere dei Vip ha spiegato perché è andato in televisione per parlare del suo orientamento sessuale, svelando qualche dettaglio anche sul cachet che ha ricevuto.

Nel corso della puntata di Verissimo di sabato, Federico Fashion Style ha finalmente fatto coming out. Il segreto di Pulcinella è venuto a galla e il parrucchiere dei Vip ha provato a mettersi a nudo il più possibile. Dopo l’ospitata da Silvia Toffanin, è tornato sui social e ha raccontato ai fan il motivo per cui ha accettato di andare in tv per parlare del suo orientamento sessuale.

Non solo, Lauri ha svelato anche i dettagli sul cachet di Verissimo.

Con una serie di Instagram Stories, Federico Fashion Style ha dichiarato:

“Scusate se ancora non mi sono fatto sentire, ma subito dopo l’intervista sono corso al salone perché è sabato pomeriggio e ho il salone pieno di gente e mi sono dedicato alle mie clienti. Volevo dirvi grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato, siete tantissimi. Dietro Instagram non ci sono solo leoni da tastiera, c’è anche tanta gente con un grande cuore. Tanti di voi hanno capito che ho preso del tempo. Perché volevo rispettare in primis mia figlia e poi perché ne avevo già parlato con la mia compagna e con la mia famiglia. Quindi alla fine con la mia coscienza stavo a posto. Non avevo fatto nulla di male. Mi sono ritrovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente , anche se le persone che lo dovevano sapere lo sapevano da tre anni”.

Federico Fashion Style ha proseguito:

“Sono stato costretto a dirlo perché terze persone hanno fatto uscire dichiarazioni mie talmente personali che sono state dette sicuramente da chi stava con me, ma questo non è un problema, la vita va avanti. Non ho nulla da dire a parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida perché non sanno la verità dei fatti solo per qualche like in più. (…) Si sono anche inventati che io sono andato in televisione per una miriade di soldi – che non è assolutamente vero – o che ho fatto coming out per visibilità. No, perché altrimenti lo avrei detto tre anni fa. Io l’ho detto perché sono stato costretto a dirlo perché terze persone hanno fatto uscire delle mie cose troppo troppo riservate. E quindi mi sembrava giusto dirlo io in prima persona. Le persone che lo dovevano sapere lo sapevano da ben tre anni, la vita va avanti. Io ora giro pagina”.