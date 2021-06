Federico Rossi e Paola Di Benedetto: la dedica del cantante dopo la rottura

A seguito della rottura con Paola Di Benedetto, Federico Rossi ha deciso di farle una dedica del tutto speciale sui social

Dopo diversi giorni di dubbi e rumors, ecco arrivare la conferma della rottura ufficiale tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I tanti fan che speravano in un roseo futuro per la coppia si sono di fatto visti crollare il mondo addosso, ma la scelta pare condivisa, come ha fatto sapere la stessa influencer.

Già in passato Paola e Federico si erano presi una pausa, ma poi avevano deciso di riprovarci. Adesso, ad ogni modo, la decisione sembra essere definitiva, considerato anche il fatto che ultimamente non li vedevano pressoché più insieme.

Federico Rossi: la malinconia dedica a Paola Di Benedetto

Stona tuttavia la loro recente ospitata a Verissimo, dove avevano dimostrato ancora un grande affiatamento di coppia, parlando persino di matrimonio. Federico aveva allora precisato che entrambi desideravano vivere la loro storia piano piano, per capire insieme fin dove potevano arrivare.

In quell’occasione il cantante aveva peraltro detto all’ex gieffina che, a prescindere da come sarebbe andata, per lei ci sarebbe sempre stato.

Ecco che oggi Federico Rossi ha dimostrato di essere di parola.

Dopo l’annuncio di Paola Di Benedetto su Instagram, ha infatti deciso di rompere il silenzio con una dedica alla sua ormai ex fidanzata. L’ex componente del duo Benji & Fede ha dunque scritto “Ci sarò sempre”, corredando tali parole con uno scatto che vede l’ex Madre Natura in auto con in braccio un gattone, pensierosa e bellissima come sempre.