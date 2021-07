Finale Euro 2020 a Wembley, biglietti in palio per chi si vaccina contro il Covid

Il sindaco di Londra promuove la vaccinazione anti-Covid tra i più giovani mettendo in palio i biglietti per la finale di Euro 2020.

È già fissata la finale di Euro 2020, che si terrà a Wembley domenica 11 luglio. L’Italia è la prima finalista. Contro gli Azzurri ci sarà la vincente tra Inghilterra e Danimarca, la cui sfida è prevista per mercoledì 7 luglio.

Per promuovere la campagna vaccinale sono stati messi in palio i biglietti per la partita più attesa del momento. Infatti, per partecipare alla finale di Euro 2020 a Wembley sono stati messi in palio i biglietti, che solo chi si vaccina contro il Covid potrà ottenere.

Finale Euro 2020, biglietti in palio per chi si vaccina

Mentre il Regno Unito deve affrontare un brusco incremento dei contagi causato dal diffondersi della variante Delta, il sindaco di Londra promuove la campagna vaccinale, invitando anche i più giovani a proteggersi, aiutando così sé stessi e i soggetti più fragili.

L’obiettivo è contenere l’emergenza sanitaria, che preoccupa per via della nuova mutazione del virus.

Per promuovere i vaccini anche tra i giovani, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha messo in palio i biglietti per la finale di Euro 2020. I vincitori dovranno essere vaccinati o aver fissato con anticipo un appuntamento per vaccinarsi.

Gli abitanti che ricevono la prima dose del vaccino contro il Covid o che prenotano un appuntamento prima di giovedì 8 luglio potranno partecipare alla lotteria e, con un po’ di fortuna, cercare di aggiudicarsi i biglietti per vedere la finale a Wembley e in una zona adibita ai tifosi a Trafalgar Square.

Il primo cittadino londinese, Sadiq Khan, ha organizzato l’iniziativa per incoraggiare i più giovani a vaccinarsi, contribuendo nella lotta contro il coronavirus e impegnandosi insieme ad arginare la diffusione della variante Delta in tutta la nazione.

Finale Euro 2020, biglietti in palio per chi si vaccina: chi potrà essere il vincitore

Per poter aderire all’iniziativa voluta dal sindaco di Londra e assistere alla finale di Euro 2020, i partecipanti dovranno essere vaccinati o aver già prenotato l’appuntamento per il vaccino.

Il sorteggio si terrà online e offrirà 50 biglietti per seguire la finale in diretta da un’area riservata ai tifosi a Trafalgar Square, nel cuore della capitale. Solo due tifosi, invece, potranno vincere i biglietti per entrare allo stadio e assistere alla partita dal vivo.