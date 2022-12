Dopo mesi di silenzio, Francesco Totti è tornato a parlare della separazione da Ilary Blasi.

Il Capitano ha ammesso che la battaglia con l’ex moglie gli costerà parecchio, ma ha aggiunto che si risolverà tutto.

Francesco Totti sulla separazione da Ilary

Francesco Totti, dopo l’intervista fiume al Corriere della Sera, è sceso in un silenzio di tomba. Non ha più parlato dell’ex moglie Ilary Blasi, ma siè limitato a mostrarsi in giro con la nuova fiamma Noemi Bocchi. Nelle ultime ore, però, il Capitano è tornato a fare rivelazioni sulla madre dei suoi tre figli.

La battuta di Francesco Totti ai compagni

Negli ultimi giorni, Totti ha assistito alla partita di calcio a 8 che la Weeze ha vinto contro la Roma. Negli spogliatoi, incalzato dalle battute di alcuni compagni, ha fatto un commento sulla Blasi:

“Ragazzi sono sincero, mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto, vedrete”.

Sembra che Francesco sia convinto che la separazione con l’ex moglie si risolverà nel migliore dei modi. Come mai ha questa sensazione? Al momento, non è dato saperlo.

Francesco Totti e Ilary: rapporti tesi

“Non mi sarei mai aspettato che sarebbe finito tutto così. Adesso ho deciso di parlare perché ho letto troppe cavolate, come che il colpevole sarei io. Il nostro matrimonio non è finito per un mio tradimento. Sia chiaro che non sono stato io il primo a tradire“, dichiarava mesi fa Totti al Corriere della Sera.

Ad oggi, sappiamo che tra lui e Ilary i rapporti sono tesissimi, ma la battaglia in tribunale dovrebbe risolversi nel migliore dei modi.