Gabriel Garko in tribunale per il nome d'arte: "Mi fece causa"

Gabriel Garko ha fatto una rivelazione inedita sul suo nome d’arte. Un collega del mondo dello spettacolo l’ha trascinato in tribunale muovendogli accuse ben precise.

Intervistato dal Corriere della Sera, Gabriel Garko ha raccontato una vicenda che ha dell’assurdo in merito al suo nome d’arte. L’attore ha spiegato che all’inizio della carriera ha scelto di chiamarsi in questo modo perché “Garko nasce da Garchio, un cognome che ha a che fare con mia nonna materna“. Ha preso questa decisione anche per proteggere la sua famiglia di origine. Eppure, un collega lo trascinò in tribunale.

Il racconto di Gabriel Garko

L’attore ha sottolineato: “Quando ho iniziato questo mestiere non volevo metterla in mezzo, non fu una mancanza di rispetto“. Così, da Dario Oliviero diventa per tutti Gabriel Garko. Il collega Gianni Garko, però, non accettò la sua scelta e lo trascinò in tribunale.

La causa vinta da Gabriel Garko

Gianni Garko fece causa a Gabriel e si scontrarono in tribunale. L’attore ha raccontato:

“Mi fece causa: secondo lui non potevo usare il suo stesso cognome, che anche nel suo caso era un nome d’arte. Finimmo in tribunale, ma l’ho avuta vinta io”.

Ad oggi, l’attore è conosciuto a tutti con il nome d’arte, mentre quello di battesimo è noto solo a pochi.