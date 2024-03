Alessio Falsone ha parlato di Anita nella casa del Grande Fratello. Tra i due sembrava essere nato un sentimento, ma le frasi del concorrente fanno pensare che sia finita ancora prima di iniziare.

GF, Alessio si è già stancato di Anita?

Al Grande Fratello è nata una nuova coppia, formata da Alessio Falsone e Anita Olivieri. Le recenti frasi pronunciate dal concorrente, però, fanno pensare che la storia sia finita sul nascere. Già nei giorni scorsi avevano fatto discutere alcuni atteggiamenti di Alessio, che secondo molti dimostrano che lui non prova lo stesso sentimento che prova lei. Anita per questa nuova relazione ha buttato al vento dieci anni di relazione con Edoardo, che diceva di vedere come padre dei suoi figli. Se da un lato la concorrente è così presa da questa nuova emozione, non sembra essere lo stesso per Alessio, che sembra aver già perso l’entusiasmo.

GF, Alessio: ecco cosa ha detto su Anita

Le frasi infelici di Alessio nei confronti di Anita erano iniziate prima del loro momento in suite. I telespettatori hanno sottolineato il gesto di insofferenza fatto dal concorrente nei confronti della ragazza, che non se ne è accorta perché era di spalle. In occasione della suite, Alessio Falsone aveva dichiarato di avere qualche dubbio sul fatto che la relazione potesse andare avanti una volta finito il programma, mettendo in questo modo le mani avanti. Secondo i fan della trasmissione si sarebbe già stancato. Ha anche spiegato che la distanza potrebbe essere un ostacolo, cosa che non lo entusiasma. “Sono un tipo comodo” ha dichiarato. Ha fatto anche riferimento al fatto che grazie alla notorietà ottenuta con il programma sicuramente conoscerà molte nuove ragazze, che diventerebbero una forte tentazione. Come se non bastasse, Falsone ha detto una frase molto brutta nei confronti di Anita, mentre era insieme a lei, Sergio e Perla. La ragazza gli ha chiesto se voleva uscire con lei in giardino, ma lui ha respinto l’invito in modo molto infastidito. Ha posato la tazza sul piano cucina e ha pronunciato una frase che agli spettatori non è piaciuta. “Comincia a rompermi il ca**o anche questa” ha dichiarato.